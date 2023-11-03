Почему борщ не выходит красным: хозяйки назвали 5 ошибок

У каждой семьи есть свой любимый рецепт борща. Но часто случается так, что даже при сохранении традиционной рецептуры "как у бабушки" борщ получается оранжевым или бледно-розовым, а не красным. Давайте рассмотрим, почему борщ не приобретает красный цвет и как этого избежать.

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Об этом пишет УНИАН.

Один из ключевых ингредиентов для красного цвета в борще – это свекла. Если борщ выходит не красный, то проблема, скорее всего, состоит в этом продукте. При приготовлении борща можно допустить некоторые ошибки, которые повлияют на цвет борща.

Неправильный сорт свеклы

Для борща лучше выбирать свеклу, которая имеет насыщенный цвет, почти черную, и которая может оставить пятна на руках во время нарезки. Именно такой вид свеклы лучше окрасит бульон в красный цвет.

Слишком долгий процесс приготовления свеклы

Если вы тушите свеклу вместе с другими овощами более 15 минут, то она может потерять свой цвет. То же самое может случиться, если вы добавляете натертую свеклу в борщ очень рано. Это самая распространенная причина того, почему борщ становится светлее. Попытайтесь готовить свеклу отдельно, тереть ее и добавлять к борщу за несколько минут до окончания варки.

Свекла может потерять свой красный цвет из-за других овощей. Обратите внимание, что если вы жарите свеклу вместе с другими овощами, то следует делать это отдельно от других ингредиентов. Под влиянием крахмала и щелочных компонентов моркови, лука или капусты свекла может потерять свой красный пигмент.

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Пересушенная свекла

Чтобы свекла окрасила бульон в красный цвет, она должна быть сочной. Если зажарка пересушится, то в ней может быть недостаточно сока для придания бульону красивого цвета. Свекла может пересохнуть, если ее готовят заранее или не помешивают во время жарки.

Вы не добавили сок из свеклы

Если несмотря на все усилия борщ так и не приобретает красный цвет, попробуйте добавить сок из свеклы за несколько минут до окончания варки. Для этого просто натрите половинку свеклы на терке и отожмите сок в кастрюлю.

Напомним, мы уже писали, как сварить супер-красный борщ.

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