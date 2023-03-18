Чому дівчата йдуть в OnlyFans і оголюють тіло: українка поділилась власним досвідом

Відома акторка в soft-порно та еротиці з України Наташа Удовенко розповіла, чому дівчата вирішують оголювати свої тіла за гроші та як приходять в OnlyFans. За її словами, найперша причина – це бідність або низький достаток.

Про це Удовенко зізналася в подкасті на YouTube-каналі "БЕЗКРОВНИЙ". Вона ще зі студентських років обрала шлях моделі та порноактриси.

Читайте також: "Я училась в русской школе": учасниця "Від пацанки до панянки" облила брудом українську мову

Дівчина зауважила, що чіткого рішення, що вона хоче працювати у цій сфері не було. Оскільки вона була бідною студенткою КНУ імені Тараса Шевченка, яка приїхала з села. Наташа бачила, що здебільшого студенти стильно одягаються, їздять на дорогих автівках, ходять у модні заклади.

Відео дня

"І мені було соромно, що я ось так ходжу в задрипаних речах. Я не була якоюсь модною, класною. Мені було некомфортно і я відчула себе "білою вороною". І я почала на другому курсі універу активно шукати якийсь підробіток, просто в інтернеті. Там було багато кастингів різних, я ходила на них. Загалом моя робота розпочиналася з того, що я була звичайною моделлю", – розповіла Удовенко.

За її словами, грошей, що платили за роботу моделлю, не вистачало. Тому вона почала шукати далі та наштовхнулась на кастинг, де платили 50 євро за оголений сет. Вона звернулася за оголошенням, де пообіцяли відзняти 10 сетів.

"Я думала, що це буде просто ню. Прийшла, а мені чувак каже: "П*ську покажи". Ну й все, каже: "Ноги роздвигай". Ми підписали контракт до того, як я прийшла зніматися", – поділилася дівчина та додала, що була дуже задоволена заробленими 500 євро.

Після цього дівчину помітили інші студії, компанії, сайти. Майже одразу вона підписала річний контракт з порнографічним сайтом. Це було у 2015 році і вже тоді Наташа гарантовано заробляла щомісяця по 2000 доларів, навіть не знімаючись.

Удовенко поскаржилася, що коли знайомі дізналися про таку роботу, то почали булити та хейтити її. Суспільство на той час не розуміло цього, такої відкритості. Але дівчина продовжила працювати в порнобізнесі та стала досить відомою за кордоном, а потім в Україні.

Також через таку роботу виникають проблеми в особистому житті та сексуальному. Проте дівчата все частіше звертають до OnlyFans, де можуть заробити непогані гроші, оголюючись перед камерою.

Нагадаємо, що ескортниця з Києва Оксана Волощук, більш відома як Ксюша Манекен, отримала орден від влади за "допомогу військовій розвідці". Після цього у мережі розгорівся скандал.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!