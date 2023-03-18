Почему девушки идут в OnlyFans и обнажают тело: украинка поделилась своим опытом

Известная актриса в soft-порно и эротике из Украины Наташа Удовенко рассказала, почему девушки решают оголять свои тела за деньги и как приходят в OnlyFans. По ее словам, первая причина – это бедность или низкий достаток.

Об этом Удовенко призналась в подкасте на YouTube-канале "БЕЗКРОВНИЙ". Она еще со студенческих лет избрала путь модели и порноактрисы.

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Девушка отметила, что четкого решения о том, что она хочет работать в этой сфере, не было. Поскольку она была бедной студенткой КНУ имени Тараса Шевченко, приехавшей из села. Наташа видела, что в большинстве своем студенты стильно одеваются, ездят на дорогих автомобилях, ходят в модные заведения.

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"И мне было стыдно, что я вот так хожу в задрипанных вещах. Я не была какой-то модной, классной. Мне было некомфортно и я почувствовала себя "белой вороной". И я начала на втором курсе универа активно искать какую-нибудь подработку, просто в интернете. Там было много кастингов разных, я ходила на них. В целом моя работа начиналась с того, что я была обычной моделью", – рассказала Удовенко.

По ее словам, денег, которые платили за работу моделью, не хватало. Поэтому она начала искать дальше и наткнулась на кастинг, где платили 50 евро за оголенный сет. Она обратилась за объявлением, где пообещали снять 10 сетов.

"Я думала, что это будет просто ню. Пришла, а мне чувак говорит: "П*скую покажи". Ну и все, говорит: "Ноги расдвигай". Мы подписали контракт до того, как я пришла сниматься", – поделилась девушка и добавила, что была очень довольна заработанными 500 евро.

После этого девушку заметили другие студии, компании, сайты. Почти сразу же она подписала годовой контракт с порнографическим сайтом. Это было в 2015 году, и уже тогда Наташа гарантированно зарабатывала ежемесячно по 2000 долларов, даже не снимаясь.

Удовенко пожаловалась, что когда знакомые узнали о такой работе, то начали былиты и хейтиты. Общество того времени не понимало этого, такой открытости. Но девушка продолжила работать в порнобизнесе и стала достаточно известна за рубежом, а затем в Украине.

Также из-за такой работы возникают проблемы в личной и сексуальной жизни. Однако девушки все чаще обращают в OnlyFans, где могут заработать неплохие деньги, обнажаясь перед камерой.

Напомним, что эскортница из Киева Оксана Волощук, более известная как Ксюша Манекен, получила орден от власти за "помощь военной разведке". После этого в сети разгорелся скандал.

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