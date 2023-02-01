Чому холодильник стукає під час роботи: причини та поради

Звуки під час роботи холодильника, зазвичай, це нормальне явище. Однак іноді виникають різкий стукіт або клацання, що відразу насторожують власників.

Насправді причин цього може бути безліч. Навіть новий холодильник може видавати стукіт перші дні, і це нормально. Проте, якщо такі звуки виникають під час роботи старого холодильника, його слід оглянути. Чи пристрій працює справно та чи не торкається він розташованих поряд меблів. Нагадаємо, таку побутову техніку потрібно розташовувати на 10-15 см одна від одної.

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Основні причини появи стуку

Погано зачиняються дверцята , якщо вони не щільно прилягають до холодильника, може з'явитись стукіт. Щоб усунути проблему, потрібно підкласти у дверцята папір або газету. Також можна замінити тріснуту гуму;

, якщо вони не щільно прилягають до холодильника, може з'явитись стукіт. Щоб усунути проблему, потрібно підкласти у дверцята папір або газету. Також можна замінити тріснуту гуму; Холодильник стоїть неправильно . Якщо ніжки стоять не так, як потрібно, покрутіть їх в різні боки або підставте щось тверде. Холодильник повинен стояти рівно;

. Якщо ніжки стоять не так, як потрібно, покрутіть їх в різні боки або підставте щось тверде. Холодильник повинен стояти рівно; Неправильно розміщені продукти. Якщо поруч із каструлями стоять банки, вони можуть стукати одна об одну і видавати характерний стукіт;

Температура . Поставте правильний температурний режим для морозилки та холодильника;

. Поставте правильний температурний режим для морозилки та холодильника; Внутрішні елементи розміщені неправильно . Якщо полички некоректно розміщені, самостійно їх поправте;

. Якщо полички некоректно розміщені, самостійно їх поправте; Сторонній предмет у системі охолодження . Потрапити туди предмет може в тому випадку, якщо ви щось кладете на верх холодильника, наприклад, монети. В такому випадку потрібно викликати майстра.

. Потрапити туди предмет може в тому випадку, якщо ви щось кладете на верх холодильника, наприклад, монети. В такому випадку потрібно викликати майстра. Стукає компресор приладу. Це серце холодильника, тому ігнорувати шум у цій частині не варто і краще одразу викликати майстра;

Неправильне закріплення мотора або його провисання на підвісках . В такому випадку холодильник стукає після вимкнення. Майстер повинен демонтувати конденсатор, відкрутити кріпильні гвинти та усунути проблему;

. В такому випадку холодильник стукає після вимкнення. Майстер повинен демонтувати конденсатор, відкрутити кріпильні гвинти та усунути проблему; Якщо ви чуєте не стукіт, або клацання у терморегуляторі, також потрібно викликати майстра. Якщо холодильник при цьому сам вмикається і вимикається – він зламався.

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Як уникнути небажаних звуків з холодильника

Встановіть холодильник правильно, він має стояти рівно і подалі від батарей та прямих сонячних променів;

Правильно встановіть полиці та покладіть їжу;

Стежте за режимом холодильника;

Регулярно та вчасно розморожуйте холодильник, не допускаючи появи великих наростів та бурульок;

Якщо холодильник все одно постійно стукає, слід викликати майстра.

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