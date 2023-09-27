Чому люди відчувають похмілля та як з ним боротись ефективно

Похмілля – це стан інтоксикації організму, викликаний вживанням значних кількостей алкоголю та розщепленням спирту в організмі. У такий момент організм активно працює, щоб швидше вивести алкоголь, і ця робота призводить до неприємних наслідків, які ми називаємо похміллям.

Читайте також: Як позбутися ознак похмілля в домашніх умовах

Під час новорічної ночі похмілля може бути особливо відчутним через відсутність належного відпочинку. Важкість та тривалість похмілля різняться від особи до особи, залежать від індивідуальних факторів та швидкості обробки організмом алкоголю, яка зазвичай займає близько доби, пише Ukrinform.

Важливо відзначити, що вид похмілля не залежить від складу алкогольних напоїв, а від їх кількості. Організм дорослої людини здатний обробляти приблизно 10 грамів спирту на годину.

Чому не рекомендують "знижувати градус"? Переходячи з високоалкогольних напоїв, таких як віскі, на слабоалкогольні, як пиво, люди часто п'ють швидше, оскільки слабоалкогольні напої легше споживати.

Серед слабоалкогольних напоїв, таких як шампанське, пиво та коктейлі, часто вважається, що вони менш шкідливі, але вони можуть спричинити надмірне споживання алкоголю.

Важливо пам'ятати, що організм збирає всю кількість випитого алкоголю, незалежно від його складу.

Як уникнути похмілля:

Пити менше алкоголю. Під час застілля оберіть овочі. Пити більше води.

Якщо похмілля все ж спіймало вас, є декілька порад, які можуть полегшити його прояви:

Пити безалкогольні напої. Відновити водно-сольовий баланс, питаючи воду. Уникати кави, оскільки вона може подразнювати шлунок. Зробити прогулянку, щоб прискорити розщеплення алкоголю в організмі. Поїсти правильні продукти, які відновлять втрачені вітаміни та додадуть сили.

Загалом, похмілля – це неприємний стан, і немає магічного засобу, що допоможе його повністю уникнути. Однак дотримання здорового способу життя та розумне споживання алкоголю можуть зменшити його наслідки.

Нагадаємо, у деяких продуктах, які ми завжди вважали безалкогольними, міститься спирт. У маркуванні продукту його немає, але якщо продукт ферментований – там, ймовірно, буде спирт.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!