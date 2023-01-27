Чому не можна дарувати годинник: прикмети та забобони

При виборі корисного та презентабельного подарунка дуже часто на думку спадає ідея подарувати годинник. Але часто хтось обов'язково нагадує, що дарувати годинник – погана прикмета.

Прикмети про годинник могли виникнути у різних країнах незалежно друг від друга. Це пов'язано з тим, що з давніх-давен люди ставилися до роботи механізмом, як до чогось чаклунського.

Звідки виникли забобони не дарувати годинник

У Китаї діє справжнє табу на дарування годинника. Це пов'язано з тим, що в китайській мові ієрогліф "смерть" зовні схожий на циферблат, а значок, що означає настінний годинник, схожий зі словом "дзвін", що означає також фінал будь-якої дії.

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На думку езотериків, годинник відмірює час до розставання. Тобто, добрі стосунки між дарувальником та адресатом швидко закінчаться.

Вважається, що дарувальник віддає частину свого часу, іноді з бідами та смутками.

Кому не можна дарувати годинник

не можна дарувати день народження. Вважається, що це призведе до завершення відносин між обдаровуваним та дарувальником.

не прийнято дарувати годинник коханим людям чи подружжю. Вважається, що якщо зупиняться годинники, то закінчиться кохання.

не рекомендується дарувати годинник мамі. Вважається, що таке подарунок приведе до сварок.

Чи можна дарувати годинник на весілля

Суворої заборони немає. Якщо ви впевнені, що молодята не забобонні, їм чудово підійдуть у подарунок настінний годинник.

Чи можна дарувати годинник чоловікам

Справді, чоловіки дуже часто отримують годинник у подарунок. Це може бути пов'язане з підвищенням на роботі або закінченням університету. У такому випадку краще вибрати годинник моделі квадратної або прямокутної форми.

З таким годинником чоловік добиватиметься успіхів у кар'єрі і стане впевненішим у собі.

Чи можна купувати годинник собі?

Щоб убезпечити себе від наслідків забобонів, можна купити годинник собі самому. У такому разі це має бути новий годинник, оскільки він може перекласти на нового власника енергетику минулого господаря. Звичайно, вона може бути і позитивною, але грати в рулетку із забобонами не варто.

Як подарувати годинник в обхід прикмет - кілька способів

Поставте на годиннику неправильний час. Нехай одержувач сам виставить стрілки годинника так, як забажає. Замість годинника подаруйте футляр із сертифікатом. Нехай людина підбере собі годинник самостійно.

Що робити, якщо тобі подарував годинник

У такому разі краще зробити акт купівлі-продажу. Подаруйте дарувальнику монетку, у такий спосіб прикмета втратить свою магічну силу.

Чи вірити таким прикметам чи ні – вирішує кожен сам для себе.

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