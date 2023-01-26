Погана прикмета: чому не можна мити посуд в чужому домі

Посуд та вода мають сильну енергетику, тому господині часто забороняли гостеві мити тарілки чи чашки. Наші пращури вважали, що так з родини може "змитися" щастя.

Проте сучасні господині не часто замислюються про наслідки такої безневинної допомоги. Утім, разом з брудом може змитися й позитив з дому.

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В давнину забороняло помічникам мити посуд в чужому домі, особливо, якщо гість з негативними емоціями (заздрість, злість, невдоволення). Така допомога лише б накликала біду. У господарів могли з'являтися проблеми, зростала кількість сварок та конфліктів.

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Крім цього, вважалося, що за таку дію домовик може розлютитися на господарів дому.

Чому не можна мити посуд в гостях для незаміжніх дівчат

Якщо в будинку живе незаміжня дівчина, якій не щастить в коханні та відносинах, то помічниця, яка помиє посуд, відбере всіх наречених собі.

Також вважалося, що так дівчина може не вийти заміж та вічно страждатиме одна.

Якщо незаміжня дівчина миє посуд у будинку заміжньої, то може забрати чоловіка з сім'ї.

Якщо в домі неодруженого хлопця дівчина помиє ложки і тарілки, то скоро у нього буде весілля;

Якщо під час миття посуду незаміжня дівчина розіб’є тарілку, то буде зруйновано сімейне щастя.

Народні прикмети для заміжніх жінок

Заміжній жінці треба уважно стежити за тим, хто їй допомагає в хатніх справах. Оскільки дім може наповнитися бідами, негативними емоціями, хворобами та нещастям.

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Які ще народні прикмети існують для заміжніх жінок:

якщо господиня дозволила гостеві помити посуд і він це зробив дуже швидко, то тиждень членам сім'ї варто остерігатися різних бід;

якщо чужа людина помила руки над брудним посудом в раковині, то скоро матимете борги;

якщо незаміжня дівчина помила посуд в домі заміжньої, то скоро чоловік піде до іншої;

якщо гість помив ніж, скоро він посвариться з господинею дому;

якщо помили посуд за хворою людиною, то очікуйте на хворобу чи погіршення здоров'я.

Український народ вважав, що в чужому домі не можна не тільки мити тарілки з ложками/вилками/ножами, але й витирати їх від води.

Коли можна мити посуд в чужому домі

Якщо дівчина помиє посуд в домі своїх батьків, то в родині налагодяться стосунки.

Якщо дозволити мамі помити весь посуд, то до родини прийде щастя. Також наші предки добре ставили до миття тарілок в домі невістки.

Якщо ви прийшли в гості до кровного родича, то можете допомогти йому з будь-яким прибиранням. Також можна мити дитячий посуд.

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