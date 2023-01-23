Фахівці назвали заборонені способи обігріву помешкання

Через нестабільну ситуацію з електропостачанням у домівках українців зачасту зникає й опалення. Щоб зігрітися в оселі громадяни використовують різні способи, серед яких є й небезпечні.

Фахівці з MoYo пояснили, чому не варто використовувати для обігріву оселі різноманітні лайфхаки. Бо частина з них може призвести до пожежі в будинку, або до отруєння продуктами горіння.

Якщо після увімкнення світла ви вирішили увімкнути електрообігрівач, у жодному разі не сушіть на ньому білизну – тканина нагріється та може загорітися. Це стосується й котлів, що працюють на дровах.

Забороняється також встановлювати обігрівальні прилади в місцях, де блокується відтік гарячого повітря, наприклад у вузьких приміщеннях, де радіатор торкатиметься інших предметів, всередині меблів чи під стелажами.

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Не варто вмикати потужні прилади, якщо у вашому будинку стара проводка, бо може виникнути коротке замикання та пожежа.

Не варто у будинку зігріватися за допомогою увімкнення газової плити – конфорки можуть згаснути й газ розповсюдиться оселею.

Не варто обігрівати будинок за допомогою гарячої ванни (деякі лайфхакери радили набрати повну ванну гарячої води та залишити двері до ванної кімнати відчиненими). Фахівці зауважують, що "це швидко прогріє ванну кімнату і допоможе відпарити речі, проте підвищити температуру у квартирі не допоможе". Такий спосіб, за їхніми словами, лише призведе до переплати за гарячу воду.

Відмовтеся також від обігріву оселі свічками – це ризиковано, оскільки залишена без нагляду свічка може впасти та підпалити приміщення.

Безпечно зігрітися в холодній оселі поможуть такі поради:

Одягніть тепліший одяг, або термобілизну (як правильно обрати її - читайте тут).

Можна використовувати резинові грілки, однак зважте, що окріп у них заливати не варто.

Більше споживайте теплої їжі, або пийте гарячкуватий чай.

Нагадаємо, жителі Норвегії поділилися 10-ма лайфхаками, які допоможуть швидко зігрітися взимку. Якщо ви досі не знайшли для себе корисних лайфхаків, тоді можливо саме ця стаття зможе вам допомогти.

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