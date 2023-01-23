Специалисты назвали запрещенные способы обогрева жилья

Из-за нестабильной ситуации с электроснабжением в домах украинцев часто исчезает и отопление. Чтобы согреться в доме граждане используют разные способы, среди которых есть и опасные.

Специалисты по MoYo объяснили, почему не стоит использовать для обогрева дома разнообразные лайфхаки. Ибо часть из них может привести к пожару в доме или к отравлению продуктами горения.

Если после включения света вы решили включить электрообогреватель, ни в коем случае не сушите на нем белье – ткань нагреется и может загореться. Это касается и котлов, работающих на дровах.

Запрещается также устанавливать обогреватели в местах, где блокируется отток горячего воздуха, например в узких помещениях, где радиатор будет касаться других предметов, внутри мебели или под стеллажами.

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Не стоит включать мощные приборы, если в вашем доме старая проводка, потому что может возникнуть короткое замыкание и пожар.

Не стоит в доме согреваться с помощью включения газовой плиты – конфорки могут погаснуть и газ распространится по дому.

Не стоит обогревать дом с помощью горячей ванны (некоторые лайфхакеры советовали набрать полную ванну горячей воды и оставить дверь открытой в ванную комнату). Специалисты отмечают, что "это быстро прогреет ванную и поможет отпарить вещи, однако повысить температуру в квартире не поможет". Такой способ, по их словам, только приведет к переплате за горячую воду.

Откажитесь также от обогрева дома свечами – это рискованно, поскольку оставленная без присмотра свеча может упасть и поджечь помещение.

Безопасно согреться в холодном доме помогут следующие советы:

Наденьте более теплую одежду, или термобелье (как правильно выбрать ее – читайте здесь).

Можно использовать резиновые грелки, однако учтите, что кипяток в них заливать не стоит.

Больше потребляйте теплой пищи, или пейте горячий чай.

Напомним, жители Норвегии поделились 10 лайфхаками, которые помогут быстро согреться зимой. Если вы до сих пор не нашли для себя полезных лайфхаков, тогда, возможно, именно эта статья сможет вам помочь.

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