Как выбрать действительно согреющее термобелье: основные критерии

Термобелье может заменить несколько слоев одежды зимой. Главное, правильно выбрать эту одежду, чтобы она действительно согревала.

Выбрать хорошее термобелье поможет понимание его "работы". Также нужно знать, какие качества должны быть у этой одежды.

Есть два вида этого вида одежды активная и пассивная. Активное термобелье отталкивает влагу от тела, а пассивное – сохраняет тепло и не даст вам замерзнуть.

Обычно активное термобелье изготовляют из синтетических нитей. Выбирая такой вид одежды, позаботьтесь правильно подобрать размер – такое термобелье должно тесно облегать тело.

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Пассивное термобелье не должно тесно облегать тело. Ведь основным принципом теплосбережения является наличие максимального количества слоев одежды, между которыми есть теплый воздух. Если пассивное термобелье будет тесным, то вы получите обратный эффект, потому что вы вспотеете и начнете мерзнуть.

Согревающее термомобелье обычно изготавливают из натуральных и синтетических волокон.

Синтетическое термобелье производится с помощью комбинаций полиэстера, спандекса и нейлона. Она более износоустойчива, чем "натуральная", к тому же и более дешевая.

Термобелье из натуральных материалов обычно изготавливается из шерсти и имеет лучшую теплоизоляцию.

Если вы приобретаете термобелье, обратите внимание и составляющие ткани: полипропилен эффективно отводит влагу, полиэстер удерживает тепло, полиамид более приятен к телу, эластан влияет на износостойкость, хлопок – гигроскопичен, а в сочетании с синтетическими нитями быстрее сохнет.

Также при выборе этой одежды ориентируйтесь на сезонные условия и виды физических нагрузок.

Если вы хотите приобрести термобелье для ежедневных прогулок на холоде, лучше остановиться на тканях смешанного состава. Для зимних видов спорта выберите комбинированные модели – из натуральных и синтетических волокон, желательно полипропилена.

Для тех, кто выбирает белье для зимней рыбалки или охоты, специалисты советуют выбрать термобелье на основе натуральной шерсти и эластана.

Для военнослужащих наиболее эффективным будет износостойкое и согревающее белье. Поэтому следует обращать внимание, чтобы она была сшита из трех слоев ткани. Для детей термобелье должно быть из гипоаллергенных материалов, это обычно мериносовая шерсть, хлопок, вискоза или "бамбук". При этом обратите внимание на швы – они должны быть гладкими, чтобы ребенок не натер кожу.

Важно также не покупать белье в интернете, а в магазине, чтобы была возможность его примерить и испытать, не сковывает ли оно ваши движения.

Предлагаем вам узнать, как правильно стирать и сушить термобелье, чтобы оно прослужило дольше.

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