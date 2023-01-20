Яку техніку категорично заборонено під’єднувати до автомобільних акумуляторів у квартирі і чому

Під час відключення електроенергії українці активно користуються автомобільними акумуляторами. Так є змога подати струм до окремих приладів в квартирі чи будинку.

Проте заряджати від можна не всю техніку, а їхнє використання вдома має певні застереження. UAportal пояснює, що категорично заборонено живити від автомобільних акумуляторів.

Чому автомобільні акумулятори небезпечно використовувати в квартирі

Автомеханік Андрій Маценко пояснив, що акумулятори у квартирі становлять реальну шкоду для здоров’я людини. Тому найкраще його ставити хоча б на балконі. Через ці прилади може статися вибух або пожежа, якщо буде іскра, а водень та кисень при цьому виділятимуться.За словами експерта, не варто користуватися акумулятором для живлення техніки. Він назвав три причини:

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Невідповідний струм. Автомобільний акумулятор втрачає якість роботи після першого розряду. Є загроза, що з акумулятора буде витікати електроліт. Тому важливо захистити цей прилад від механічних пошкоджень.

Які прилади можна живити від акумулятора

Ноутбук, смартфон та павербанк.

Телевізор.

Лампи та ліхтарики.

Проте потрібно мати перетворювач напруги (інвертор), який приєднується до самого акумулятора. Гаджети та інші пристрої вже підключають до самого інвертора.

Що категорично заборонено підключати до акумулятора

Не можна під'єднувати до акумулятора чутливу техніку, для якої не вистачить пускової потужності. Зокрема це холодильник, мікрохвильовка, духовка, пральна машина, газовий котел.

Інвертор при подачі енергії з акумулятора, наприклад, до холодильника, подає неправильну, не чисту синусоїду форму напруги. Тому чутлива техніка може поламатися та згоріти.

Нагадаємо, що деякі користувачі вважають, що для автономної роботи техніки та створення джерела безперебійного живлення (ДБЖ) можна підключити автомобільний акумулятор. Звісно, адже такий варіант здається набагато дешевшим та практичним, ніж використання спеціалізованих батарей. Однак виробники ДБЖ категорично не рекомендують так чинити і ось чому.

Також UAportal розповів, як обрати пуско-зарядний пристрій для автомобіля. Це багатофункціональне обладнання дозволить запустити стартер на автомобілі і підзарядити акумулятор, що сів без вилучення його з транспорту.

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