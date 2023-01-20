Какую технику категорически запрещено подключать к автомобильным аккумуляторам в квартире и почему
При отключении электроэнергии украинцы активно пользуются автомобильными аккумуляторами. Так есть возможность подать ток в отдельные приборы в квартире или доме.
Однако заряжать можно не всю технику, а их использование дома имеет определенные оговорки. UAportal объясняет, что категорически запрещено питать автомобильные аккумуляторы.
Почему автомобильные аккумуляторы опасно использовать в квартире
Автомеханик Андрей Маценко объяснил, что аккумуляторы в квартире составляют реальный вред здоровью человека. Поэтому лучше его ставить хотя бы на балконе. Из-за этих приборов может произойти взрыв или пожар, если будет искра, а водород и кислород будут при этом выделяться. По словам эксперта, не стоит пользоваться аккумулятором для питания техники. Он назвал три причины:
- Неподходящий ток.
- Автомобильный аккумулятор теряет качество работы после первого разряда.
- Есть угроза, что из аккумулятора будет утекать электролит. Поэтому важно оградить этот прибор от механических повреждений.
Какие приборы можно питать от аккумулятора
- Ноутбук, смартфон и повербанк.
- Телевизор.
- Лампы и фонарики.
Однако требуется преобразователь напряжения (инвертор), который присоединяется к самому аккумулятору. Гаджеты и другие устройства уже подключаются к самому инвертору.
Что категорически запрещено подключать к аккумулятору
Нельзя подключать к аккумулятору чувствительную технику, для которой не хватит пусковой мощности. В частности, это холодильник, микроволновка, духовка, стиральная машина, газовый котел.
Инвертор при подаче энергии из аккумулятора, например в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду форму напряжения. Поэтому чувствительная техника может сломаться и сгореть.
Напомним, некоторые пользователи считают, что для автономной работы техники и создания источника бесперебойного питания (ИБП) можно подключить автомобильный аккумулятор. Конечно, ведь такой вариант кажется намного дешевле и практичнее, чем использование специализированных батарей. Однако производители ИБП категорически не рекомендуют так поступать и вот почему.
Также UAportal рассказал, как выбрать пускозарядное устройство для автомобиля. Это многофункциональное оборудование позволит запустить стартер на автомобиле и подзарядить севший без изъятия аккумулятор с транспорта.
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