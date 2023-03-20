Чому незаміжнім не можна сидіти на куті стола: забобони та народні прикмети

Це питання вірувань є досить спірним, оскільки в різних регіонах світу можуть бути різні традиції та звичаї, що пов'язані зі столом та кутами. Наприклад, деякі люди вірять у те, що сидіти на куті стола – це пришвидшить шлюб. Така приказка, як "Сідай на косяк, щоб любив усяк", вважається доказом цього вірування, на яке звертає увагу Анна Ніколаєва.

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"Є три етапи нашого життя – народження, одруження і смерть. Це три перехідних періоди. Народження – коли ми приходимо з того світу в цей світ, одруження – коли ми йдемо від свого дому до іншого, смерть – йдемо від цього світу в потойбічний. Це три етапи, коли ніби відкриваються портали між світами. Коли ми ще на переході між періодами, то є менш захищеними. А кут – це межа, тому до нього ставилися з обережністю", – пояснює етнологиня Анна Ніколаєва.

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У традиційній народній культурі стіл мав важливе символічне значення. Він символізував підвищення та мав зв'язок з могилами. Наприклад, під час поминання померлих, що відбуваються після Великодня, деякі люди ходять на могили, стелять на них рушники та їдять там.

В народній свідомості українців збереглися певні уявлення про стіл. На підсвідомому рівні люди відчувають, що на столі не можна сидіти, класти ключі чи гроші та залишати ніж на ніч. Це пов'язано з уявленням, що стіл повинен відпочивати.

У традиційній культурі піч та стіл є двома важливими елементами, які пов'язані з життєво важливими подіями. Крім того, кути столу мають своє символічне значення. Люди мають сидіти по сторонах, а сидіння на куті сприймається як неправильне розташування. Це уявлення походить з того, що кут може "виштовхнути" людину з родини. Тому для носіїв традиційної культури сидіння на куті є вкрай небажаним сценарієм і може сприйматися як покарання за неповагу до столу.

Таким чином, українська народна культура має свої власні традиції та уявлення про стіл та його елементи, які збереглися протягом століть.

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