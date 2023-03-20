Почему незамужним нельзя сидеть на углу стола: предрассудки и народные приметы

Этот вопрос верований достаточно спорный, поскольку в разных регионах мира могут быть разные традиции и обычаи, связанные со столом и углами. Например, некоторые люди верят в то, что сидеть на углу стола – это ускорить брак. Такая поговорка, как "Садись на косяк, чтобы любил всякий", считается доказательством этого верования, на которое обращает внимание Анна Николаева.

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"Есть три этапа нашей жизни – рождение, женитьба и смерть. Это три переходных периода. Рождение – когда мы приходим из того мира в этот мир, женитьба – когда мы идем от своего дома к другому, смерть – идем от этого мира в потусторонний. Это три этапа, когда будто открываются порталы между мирами. Когда мы еще на переходе между периодами, то менее защищенными. А угол – это предел, поэтому к нему относились с осторожностью", – объясняет этнологиня Анна Николаева.

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В традиционной народной культуре стол имел немаловажное символическое значение. Он символизировал повышение и имел связь с могилами. Например, во время поминовения умерших после Пасхи некоторые люди ходят на могилы, стелят на них полотенца и едят там.

В народном сознании украинцев сохранились определенные представления о столе. На подсознательном уровне люди чувствуют, что на столе нельзя сидеть, класть ключи или деньги и оставлять нож на ночь. Это связано с представлением, что стол должен отдыхать.

В традиционной культуре печь и стол являются двумя важными элементами, связанными с жизненно важными событиями. Кроме того, углы стола имеют свое символическое значение. Люди должны сидеть по сторонам, а сидение на углу рассматривается как неправильное расположение. Это представление происходит из того, что угол может "вытолкнуть" человека из семьи. Поэтому для носителей традиционной культуры сиденье на углу крайне нежелательным сценарием и может восприниматься как наказание за неуважение к столу.

Таким образом, у украинской народной культуры есть свои собственные традиции и представления о столе и его элементах, которые сохранились на протяжении веков.

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