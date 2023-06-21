Чому смартфон категорично заборонено класти на ноутбук

Багато людей проводять багато годин біля ноутбука, а часто поруч з ним лежить ще й смартфон. Проте фахівці попереджають, що така близькість може стати шкідливою для обох пристроїв.

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Згідно з експертами, коли ви працюєте за ноутбуком, смартфон категорично не повинен бути розміщений на ньому.

Це пояснюється тим, що обидва пристрої випромінюють значну кількість тепла. Щоб уникнути їх перегріву, потрібно надавати їм можливість охолонути. Якщо смартфон буде торкатись до поверхні ноутбука, це завадить процесу охолодження.

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Навіть коли ви не використовуєте телефон, він все одно може нагріватися через фонові програми, які постійно активні і займають його ресурси.

Якщо смартфон і ноутбук перегріваються, це може призвести до ризику поломки обох пристроїв, що вимагатиме витрат на їх заміну або ремонт. Це, безумовно, призведе до додаткових фінансових витрат, які можна уникнути, відмовившись від цієї шкідливої звички.

Нагадаємо, що при зарядці смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет добре функціонуватиме. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше і врятувати кабель смартфона від поломки.

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