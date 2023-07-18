Під храмом у Мексиці знайшли таємничий лабіринт, якому може бути тисяча років (відео)

Археологи, які працюють на місці Мітла на півдні Мексики, натрапили на захоплююче відкриття, що нагадує пригоди знаменитого археолога Індіани Джонса. Вони знайшли лабіринт з камер і проходів, прихованих під церквою, що є "входом" до підземного світу.

Будівлі, зведені більш як 1000 років тому стародавніми сапотеками, використовувалися як релігійний храм і відомі як Ліобаа, що перекладається як "місце відпочинку". Під поверхнею знаходиться мережа підземних камер, розташованих на глибині приблизно 5-8 метрів, повідомляє SciencAlert.

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Для виявлення підземних споруд, дослідники використали три методи сканування: георадар для вимірювання відбиття електромагнітних хвиль, томографію питомого електричного опору для вимірювання розвитку електричних струмів та сейсмічну шумову томографію для вимірювання прогресу сейсмічних хвиль.

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За допомогою поєднання цих даних, команда археологів створила повну карту підземних структур. Зараз на місці Ліобаа знаходиться церква, побудована після прибуття місіонерів. Вхід до підземної мережі прихований під вівтарем церкви, але тепер він був відображений на карті.

У записах домініканського батька Франсіско де Бургоа з 1674 року описано підземний храм на цьому місці, включаючи кілька розгалужених камер, які з'єднані між собою, а також численні печери й тунелі глибоко під землею. Зараз ці місця відпочинку знову знайдені.

Сапотеки мали глибоку віру в підземний світ, вони вшановували багатьох богів і проводили різні ритуали, зокрема, під час смерті.

Вважається, що храм використовувався до кінця 15-го століття, після чого регіон був захоплений ацтеками, а потім іспанцями. Завдяки сучасним методам 3D-зображень мережу підземних структур можна відновити.

Це лише початок проєкту "Льобаа", і дослідники планують проводити подальші сканування та дослідження в цій області упродовж багатьох років. Команда складається з 15 різнопрофільних дослідників, включаючи археологів і інженерів.

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