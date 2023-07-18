Под храмом в Мексике нашли таинственный лабиринт, которому может быть тысяча лет (видео)

Археологи, работающие на месте Митла на юге Мексики, наткнулись на увлекательное открытие, напоминающее приключения знаменитого археолога Индианы Джонса. Они нашли лабиринт из камер и проходов, скрытых под церковью, являющихся "входом" в подземный мир.

Здания, построенные более 1000 лет назад древними сапотеками, использовались как религиозный храм и известны как Лиобаа, который переводится как "место отдыха". Под поверхностью находится сеть подземных камер, расположенных на глубине около 5-8 метров, сообщает SciencAlert.

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Для обнаружения подземных сооружений исследователи использовали три метода сканирования: георадар для измерения отражения электромагнитных волн, томографию удельного электрического сопротивления для измерения развития электрических токов и сейсмическую шумовую томографию для измерения прогресса сейсмических волн.

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Посредством сочетания этих данных, команда археологов создала полную карту подземных структур. Сейчас на месте Лиобаа находится церковь, построенная по прибытии миссионеров. Вход в подземную сеть скрыт под алтарем церкви, но теперь он был запечатлен на карте.

В записях доминиканского отца Франсиско де Бургоа с 1674 описан подземный храм на этом месте, включая несколько разветвленных камер, которые соединены между собой, а также многочисленные пещеры и туннели глубоко под землей. Сейчас эти места отдыха снова найдены.

Сапотеки имели глубокую веру в подземный мир, они поклонялись многим богам и проводили разные ритуалы, в частности, во время смерти.

Считается, что храм использовался до конца 15 века, после чего регион был захвачен ацтеками, а затем испанцами. Благодаря современным методам 3D-изображений сеть подземных структур можно восстановить.

Это только начало проекта "Лиобаа", и исследователи планируют проводить дальнейшие сканирования и исследования в этой области на протяжении многих лет. Команда состоит из 15 разнопрофильных исследователей, включая археологов и инженеров.

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