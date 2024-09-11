Погода погіршиться майже по всій Україні: синоптики попередили про дощі та грози

Синоптики попереджають про значні зміни погодних умов в Україні 12 вересня. Така зміна погоди може негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей, викликаючи головний біль, проблеми з тиском та зниження працездатності.

Як повідомила синоптиця Наталка Діденко, вплив циклону Annet, розташованого над Італією, призведе до поширення опадів практично по всій території країни. Очікується, що дощі будуть періодичними й супроводжуватися грозами.

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Попри дощі, температура повітря залишиться досить високою. У західних областях очікується +19+22 градуси, у східній частині – +28+32 градуси, а на решті території – +25+30 градусів. Тобто, дощі не суттєво знизять температуру повітря.

У Києві також прогнозують дощ та грозу. Максимальна температура повітря в столиці коливатиметься близько +27 градусів.

Дощі накриють Україну. Джерело: meteo.gov.ua

Синоптики зазначають, що наступні дощі можуть бути нескоро, особливо в центральних та східних областях України.

Раніше синоптики розповіли про погоду в Україні на вересень.

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