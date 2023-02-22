Прикордонники відбили атаку окупантів під Бахмутом та взяли 'вагнерівця' в полон (відео)

Українські прикордонники успішно відбили ворожу атаку під Бахмутом на Донеччині. Окупанти під час спроби атакувати український опорний пункт зазнали розгрому.

Внаслідок цього 10 ворогів померли, а один "вагнерівець" потрапив у полон. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Прикордонники відбили ворожу атаку на опорний пункт під Бахмутом. В результаті знищили 10 окупантів, та 1 вагнерівця взяли в полон", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити російського військового з ПВК "Вагнер", який лежить на землі. Поряд з ним перебувають українські прикордонники.

Відео дня

Окупант розповідає, що сам здався у полон прикордонникам. Також він визнав, що "сидів" у в'язниці все життя.

Точний час та місце ліквідації ворожої групи, а також захоплення полоненого, не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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