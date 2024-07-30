Прикордонники знищили танк окупантів на Покровському напрямку (відео)
Українські прикордонники продовжують знищувати військову техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Покровському напрямку.
Там прикордонники знешкодили танк окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.
"Мінус ворожий танк – результат спільної роботи прикордонників та бійців 47 ОМБр на Покровському напрямку", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що аеророзвідники виявили танк загарбників поблизу лінії зіткнення. Після цього оператори дронів-камікадзе вивели техніку з ладу, а вночі бомбери успішно завершили справу.
На відео можна побачити, як оператори виявили ворожий танк та успішно знешкодили його. Точний час та місце ліквідації військової техніки російських загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, днями українські прикордонники на Харківському напрямку дроном уразили гармату-гаубицю окупантів. FPV-дрон прикордонників пошкодив російську 122-мм гармату-гаубицю "Д-30".
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