Пограничники уничтожили танк оккупантов на Покровском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Покровском направлении.

Там пограничники обезвредили танк оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Минус вражеский танк – результат совместной работы пограничников и бойцов 47 ОМБр на Покровском направлении", – говорится в сообщении.

Читайте также: Бойцы 46 бригады разнесли вдребезги российский танк-сарай с дополнительной защитой по всему полю (эпические кадры)

Отмечается, что аэроразведчики обнаружили танк захватчиков вблизи линии столкновения. После этого операторы дронов-камикадзе вывели технику из строя, а ночью бомберы успешно завершили дело.

На видео можно увидеть, как операторы обнаружили вражеский танк и успешно обезвредили его. Точное время и место ликвидации военной техники российских захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях украинские пограничники на Харьковском направлении дроном поразили пушку-гаубицу оккупантов. FPV-дрон пограничников повредил российскую 122-мм пушку-гаубицу "Д-30".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!