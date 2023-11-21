Прикордонники влаштували окупантам вибухове 'фаєр-шоу' на півдні (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Південному напрямку.

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Бійці завдали удару по позиції окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Один "200", інший – "300": на Південному напрямку прикордонники влаштували окупантам "фаєр-шоу"", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як прикордонники виявили місце розташування піхоти ворога. На наступних кадрах видно завдання точного удару.

Точний час та місце ліквідації російських окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини знищили "Солнцепьок", який працював по плацдарму в Кринках.

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