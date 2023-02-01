Схожий на фею: вчені створили мініробота, керованого силою світла та вітру (відео)

Дослідник з Університету Тампере та учасник проєкт Flying Aero-robots based on Light Responsive Materials Assembly (FAIRY) представили літаючого робота, який схожий на насіння кульбабки. Його порівнюють також з мініатюрною феєю, що товаришувала з казковим персонажем Пітером Пеном.

Учені при розробці робота використали полімери, що реагують на різні подразники. Тому роботом можна керувати за допомогою вітру та світла.

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Науковий співробітник Академії та лідер групи легких роботів університету Хао Цзен та науковець Джіанфен Ян пояснили, що розробили робота, який має високу пористу структуру, надлегку вагу.

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"Це штучне "насіння" перевершує свої природні аналоги, оснащені м’яким приводом", – прокоментував винахід Хао Цзен. За його словами, літаючого робота виготовили зі світлочутливого рідкокристалічного еластомеру, "який викликає дії відкривання або закривання щетинок при збудженні видимим світлом".

Цей крихітний робот має кілька біоміметичних функцій, зокрема, може легко парити в повітрі. Його вага всього 1,2 мг.

"Роботом можна керувати ним за допомогою джерела світла, таким як лазерний промінь або світлодіод", — сказав Хао Цзен.

Раніше ми повідомляли про винахід вчених, який має на меті допомогти бездітним людям виносити та "народити" дитину у штучній матці.

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