Корисний сніданок за 15 секунд: потрібні всього два інгредієнти

Сир певно найбільш корисний з-поміж кисломолочних продуктів. Цей продукт – джерело кальцію і фосфору, тож сніданок з м'якого кисломолочного сиру стане хорошою звичкою для тих, хто слідкує за правильним харчуванням.

А якщо додати до нього фрукти чи зелень, то він стане ще більш корисним. Ми ж пропонуємо вам рецепт сніданку, на приготування якого потрібні лічені секунди.

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Для страви необхідно обрати кисломолочний сир з низьким вмістом жирів та взяти насіння чіа, або льону, чи сире гарбузове насіння. Можна й всипати до сиру суміш насіння, яка продається у магазинах та на ринках.

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Як приготувати "швидкий сніданок":

Візьміть 200 грамів м'якого сиру та всипте до нього чіа, розмішайте вилкою, втискаючи насіння у сир. Залиште суміш на кілька хвилин, аби насіння увібрало вологу з сиру, розмішайте та куштуйте.

Смачного та корисного сніданку!

А тут ви знайдете кілька рецептів весняних салатів з редискою.

Раніше ми писали про те, як приготувати весняний салат з черемші.

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