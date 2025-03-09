Політичні ігри навколо криптовалют: як саміт у Білому домі змінив ринок

Саміт у Білому домі, організований адміністрацією Дональда Трампа, став однією з найважливіших подій для криптовалютного ринку. Інвестори та аналітики чекали гучних заяв, які могли б змінити підхід США до цифрових активів. Були припущення, що країна розгляне можливість формування стратегічного крипторезерву, однак замість цього Білий дім обмежився намірами розробити законодавчі норми для стейблкоїнів до серпня і пом’якшити регуляторний тиск на ринок. Попри ці обіцянки, ринок зустрів новини без ентузіазму.

Після завершення саміту ціни на криптовалюти почали знижуватися. XRP втратив 3,5% і впав до $2,4, Cardano (ADA) просіла на 5%, а Solana (SOL) втратила 4%, досягнувши рівня $138. Біткоїн, хоч і зазнав корекції, залишався стабільнішим за альткоїни, втративши лише 2,5% і торгуючись на рівні $86 000. Такі показники демонструють, що інвестори продовжують вважати BTC основним активом для збереження капіталу, тоді як альткоїни піддаються значно вищій волатильності через вплив новинного фону.

Ключове питання, яке турбує криптоспільноту, – чи стане політика США щодо біткоїна сигналом для інших країн? Якщо Вашингтон ухвалить рішення включити BTC до своїх резервів, це може створити ефект доміно, підштовхнувши уряди інших держав до аналогічних кроків. Водночас, відсутність конкретних планів щодо альткоїнів залишає їхніх прихильників у невизначеності. Влада поки що не дає прямих натяків на їхню майбутню роль у фінансовій системі, що може впливати на інтерес до них серед великих інституційних інвесторів.

Аналітики попереджають, що якщо США не дадуть чітких сигналів про свої подальші дії, ринок може залишатися нестабільним і залежним від новинних заголовків. Водночас, якщо Білий дім розпочне більш лояльну політику щодо криптовалют, це може залучити великі компанії та фінансові установи, що сприятиме зростанню інституційних інвестицій. Для трейдерів та довгострокових інвесторів важливо уважно стежити за політичними рішеннями та швидко адаптуватися до змін.

Попри тимчасову невизначеність, зрозуміло одне: криптовалюти стають невід’ємною частиною світової економіки. Навіть якщо ринок переживає чергові коливання, довгострокова перспектива криптоактивів виглядає все більш обнадійливою. Біткоїн поступово зміцнює свій статус цифрового золота, а регуляторні ініціативи можуть стати ключем до його глобального визнання.

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