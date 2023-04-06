Повня 6 квітня принесе погані новини трьом знакам зодіаку: на них чекають розчарування

Повня 6 квітня 2023 року виявиться непростим днем для трьох уродженців зодіакального кола – вони зіткнуться з безліччю викликів, які зіпсують настрій. Не варто цього дня укладати фінансові угоди, ризик втрат дуже великий.

За словами астрологів, у зоні ризику Терези, Леви та Стрільці. Їхні плани можуть бути зруйновані з самого ранку.

Терези

Уродженці цього знаку зодіаку можуть припуститися помилки, про яку дуже шкодуватимуть. У повню ймовірні сварки з другою половинкою, друзями, родичами, які навіть можуть призвести до розриву стосунків. Варто бути більш стриманими у виразах та правильно підбирати слова. Терезам потрібно відмовитися від покупок у повню, інакше вони можуть залишитися і без грошей, і без товару.

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Лев

Левам буде важко зберегти впевненість у собі, оскільки з самого ранку все піде не так, як планувалося. Одна новина виб'є уродженців знаку з колії – вони будуть дратівливими та почнуть зриватися на всіх, хто потрапить під руку. Це викличе великі проблеми на роботі: Леви можуть припуститися помилки, через яку нарвуться на гнів керівництва і втратять премію.

Стрілець

Стрільці в повню будуть багато нервувати, від їхнього гніву постраждають найближчі. Уродженців знаку накриє хвиля негативу, впоратися з якою виявиться дуже важко. Вони можуть втратити велику суму грошей та зіткнуться з нерозв'язними проблемами. Найкраще в цій ситуації заручитися підтримкою найріднішої людини і заспокоїться.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.