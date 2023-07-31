Повний місяць у Водолії 1 серпня 2023 року: чого не можна робити за народними повір'ями

1 серпня 2023 року, о 21:31 за київським часом, відбудеться повний місяць у Водолії, і астрологи діляться своїми прогнозами на цей період.

Про це пише РадіоТрек. Водолій, як повітряний знак, прив'язаний до змін, хвилюючих подій, спілкування та взаємодії між людьми, дружби і стосунків.

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Повний місяць у Водолії сприяє очищенню від токсичних стосунків і зв'язків, дозволяючи позбутися людей, які негативно впливають на енергію або пригнічують. Також цей період підходить для очищення гаджетів та соціальних мереж від застарілих контактів, непотрібних листів і повідомлень.

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Повний місяць у Водолії також сприяє виправленню помилок минулого, включаючи можливість відновлення спілкування зі значущими для нас людьми, з якими ми зупинили контакт з безпідставних причин.

Цей період припадає на час ретроградної Венери в опозиційному знаку Лева. Це означає, що варто очікувати переоцінки цінностей у особистому житті та романтичних стосунках. Люди, з якими ми бачили спільне майбутнє, можуть представити себе в зовсім новому світлі.

Повний місяць у Водолії принесе оновлення у сфері спілкування, соціальної активності, стосунків з партнерами та друзями, а також у публічному просторі.

Проте, існують певні аспекти, на які варто звернути увагу під час цього періоду. По-перше, не рекомендується починати нові справи або стосунки, оскільки повний місяць – час завершення циклу, а не початку нового. Також потрібно бути обережними з прийняттям важливих рішень, оскільки емоції можуть переважити раціональність.

Для побутових справ, таких як прибирання будинку або подвір'я, краще обрати більш сприятливий період, оскільки повний місяць може залучити негативну енергію. З огляду на прикмети, також не рекомендується заводити нових домашніх тварин протягом цього періоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпотужніший ритуал для виконання бажань у повний місяць 1 серпня.

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