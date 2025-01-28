Користуйтесь газовими плитами безпечно: який корисний прилад радять встановити українцям та яка його вартість

Українцям, які використовують газ у побуті (як трубопровідний, так і балонний), радять встановити сигналізатор газу. Цей пристрій контролює стан повітря в приміщенні та допомагає запобігти небезпечним ситуаціям.

Особливо це актуально для тих, хто користується газовими плитами вдома. Придбати такий прилад можна за ціною від 1 180 до 3 999 гривень. Про це повідомили у "Нафтогаз України". У компанії наголосили, що газовий сигналізатор здатний виявляти витоки небезпечних газів.

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"Необхідним елементом безпеки є сигналізатор газу. Які речовини можуть бути виявлені? Метан – може призвести до вибуху. Пропан/Бутан – з балонів, що використовуються в побутових плитах. Окис вуглецю – чадний газ, який утворюється при неповному згорянні палива", – зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що пристрій здатний визначати рівень концентрації небезпечних речовин у повітрі, автоматично відключати подачу газу в аварійних ситуаціях та виявляти витоки.

За інформацією "Нафтогазу", придбати газовий сигналізатор можна за ціною від 1 180 до 3 999 гривень. Окрім цього, за потреби прилад можна підключити до системи охоронної сигналізації, що дозволить оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 січня 2025 року в Україні очікується підвищення тарифу на доставку газу.

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