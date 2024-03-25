Після удару балістикою по спортзалу: росіяни заявили, що знищили центри ГУР, СБУ і два Patriot

російська терористична федерація 25 березня двома балістичними ракетами атакувала Київ. Повітряні цілі були знешкоджені силами ППО, однак уламки ракет наробили лиха у столиці.

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Як стало відомо, уламки російського боєприпасу влучили в спортзал навчального закладу на Печерську. Зокрема, постраждала будівля Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Тим часом росіяни стверджують, що атакували центри прийняття рішень. Пропагандистські Telegram-канали за кілька годин після вибухів заявили, що атакували "центри прийняття рішень СБУ та ГУР".

Окрім того, на росії стверджують, що знищили дві установки ЗРК Patriot, що нібито були розміщені в аеропорту "Жуляни".

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Один з каналів пропагандистів пише, що близько 10:30 "завдано удару за місцем розташування одного з підрозділів українських силовиків у Києві". Тут нібито "розташоване велике підвальне приміщення з окремим входом".

російські пропагандисти переконують, що на парковці біля будівлі державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну помічали "транспортні засоби з чорними номерними знаками серії С 6", які використовуються, за їхніми ж твердженнями, співробітниками силових структур.

Стверджується, що в підвалі "розташовувався оперативний склад одного з підрозділів спецслужби".

Що цікаво, читачі пропагандистських каналів не повірили у твердження, що удару було завдано по будівлях ГУР та СБУ та закликали не розповсюджувати брехливу інформацію.

Нагадаємо, російська федерація 25 березня атакувала Київ двома балістичними ракетами, уламки яких влучили у спортзал навчального закладу на Печерську.

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