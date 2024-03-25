После удара баллистики по спортзалу: россияне заявили, что уничтожили центры ГУР, СБУ и два Patriot

российская террористическая федерация 25 марта двумя баллистическими ракетами атаковала Киев. Воздушные цели были обезврежены силами ПВО, однако обломки ракет наделали бедствия в столице.

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Как стало известно, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске. В частности, пострадало здание Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.

Тем временем россияне утверждают, что атаковали центры принятия решений. Пропагандистские Telegram-каналы через несколько часов после взрывов заявили, что атаковали "центры принятия решений СБУ и ГУР".

Кроме того, на россии утверждают, что уничтожили две установки ЗРК Patriot, якобы размещенные в аэропорту "Жуляны".

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Один из каналов пропагандистов пишет, что около 10:30 "нанесен удар по месту нахождения одного из подразделений украинских силовиков в Киеве". Здесь якобы "расположено большое подвальное помещение с отдельным входом".

российские пропагандисты убеждают, что на парковке у здания государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна замечали "транспортные средства с черными номерными знаками серии С 6", которые используются, по их же утверждениям, сотрудниками силовых структур.

Утверждается, что в подвале "размещался оперативный состав одного из подразделений спецслужбы".

Что интересно, читатели пропагандистских каналов не поверили в утверждение, что удар был нанесен по зданиям ГУР и СБУ и призывали не распространять лживую информацию.

Напомним, российская федерация 25 марта атаковала Киев двумя баллистическими ракетами, обломки которых попали в спортзал учебного заведения на Печерске.

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