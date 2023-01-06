Посібник 'Радість сексу', 'Імператриця Єкатерина ІІ' та російські нагороди: у ДБР показали, що знайшли під час обшуків у будинку Сальдо

Державне бюро розслідувань провело обшуки у маєтку колаборанта та посібника російських терористів Володимира Сальдо. Силовики показали відео своєї роботи.

Як повідомили у ДБР, проводити обшуки допомагали представники Херсонської обласної прокуратури. Слідчі дії відбулися не лише в маєтку Сальдо, а й за місцем проживання його поплічників.

"У його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи рф з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України", – кажуть силовики.

Відео дня

Серед знайденого:

відомості про структуру окупаційної адміністрації Херсонської області,

вказівки про нарахування зарплатні в рублях співробітникам так званої адміністрації Херсонщини,

радянську геральдику, нагороди та георгіївські стрічки,

конспекти про особливості російського законодавства,

довідки про херсонських патріотів та активістів.

У ДБР зауважили, що їм вдалося ознайомитися з бібліотекою Сальдо, яку він тримав у своєму маєтку. Так, силовики знайшли книги "Императрица Екатерина ІІ", "россия. Великия Судьба", "москва. Размышления в фотографиях". Серед іншого, там був посібник "Радість сексу. Книга про премудрості любові".

У ДБР нагадали, що прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно Сальдо, його заступника та так званого "голови Херсонської міської адміністрації".

Колаборантам інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників.

Нагадаємо, у березні стало відомо про загибель помічника Сальдо, Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі. Згодом у ДТП загинув Кирило Стрємоусов, якого росіяни оголосили заступником Сальдо.

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