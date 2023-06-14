З'явилося фото співачки Камалії без макіяжу

Відома українська співачка Камалія налякала своїх прихильників фото з лікарні. Вона повідомила, що проходить обстеження після ДТП.

Артистка опублікувала Instagram фотографію, зроблену біля апарату МРТ та зізналася, що впала з велосипеда, коли знімала відео. На знімку Камалія в лікарняній сорочці та шапочці сидить біля апарату МРТ.

Читайте також: Одна з найбагатших співачок Камалія поскаржилася на економію і зібралася вступити до ЗСУ

Відео дня

"Не хотіла ділитися новиною, соромилася... у свої 46 років я впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон", – сказала вона.

Камалія звернулася до лікарів після того, як біль довгий час не проходив. "Думала, що просто забилася, але біль не зник і навіть збільшився. Можливий перелом ребра. Пішла на МРТ та КТ", – додала вона.

Співачка звернулася до прихильників із закликом не повторювати її помилок та кермувати навіть велосипедом з обережністю.

Пропонуємо також почитати про нові одкровення відомого кухаря Євгена Клопотенка, який розговорився про особисте життя під час спілкування з українським телеведучим Григорієм Решетніком у шоу "Пекельні борошна".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!