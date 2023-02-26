Привітання подрузі з днем народження у прозі та красиві картинки

День народження подруги чудова нагода нагадати їй, як ви її любите та як ви цінуєте вашу дружбу. Окрім подарунків на це свято, ви можете привітати близьку людину теплими словами, або надіслати святкові та красиві картинки.

Аби не морочитися, які слова підібрати, аби привітати подругу з ДН, UAPortal зібрав для вас красиві привітання у прозі. Також оберіть для подруги красиві картинки, щоб привітати її зі святом.

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Найкраща у світі, подружко рідна! Щастя тобі, миру, любові та удачі у всьому!

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Вітаю з Днем народження! Твоєї доброти вистачить, щоб огорнути увесь світ, твоя посмішка випромінює тепла стільки, що ним можна розтопити лід. Я бажаю тобі казкового життя і бути щасливою щохвилини!

Дорогенька моя, вітаю тебе з днем народження! Залишайся чарівною, красивою, такою ж привітною і доброю, розумною та будь щасливою! Люблю тебе!

Люба моя, з твоїм днем! Нехай посмішка завжди світиться на твоєму обличчі, а сум ніколи не торкається твоїх очей!

Моя любо подруго, в цей чудовий день, нехай всі твої загадані бажання збудуться, будь завжди такою класною, веселою і радісною, якою ти є зараз. Нехай в житті тобі лиш таланить, а на твоєму шляху зустрічаються тільки позитивні люди! З Днем народження! Бажаю гарно відсвяткувати!

Моя дорога та люба красуне, бажаю тобі втілення мрій, мирного неба та яскравих приємних подій!

Моя подруга найкраща, прийми від мене щирі вітання з Днем народження! Ти знаєш, що я тобі бажаю всього найкращого та доброго. Я люблю тебе, і коли ти радієш, то в мене на серці тепло та радісно! Будь завжди щасливою! Завжди сяй, як зірочка! Здоров'я тобі міцного і сталевих сил на все життя! Але й залишайся такою ж ніжною, доброю та красивою!

Дорогенька моя подруго, вітаю тебе з днем народження! Перш за все, хочу тобі побажати міцного здоров’я, завжди гарного настрою, кохати й бути коханою!

З днем народження! Бажаю тобі легкої, щасливої й ніжної долі. Щоб ти була обігріта чистим коханням, огорнута люблячими й ніжними словами!

Ти для мене стала давно найкращою подругою! Без тебе не уявляю свого життєвого шляху! Як здорово, що ти в мене є, і даруєш стільки радостей! Вітаю від щирого серця з Днем Народження, моя улюблена подруго! Хочу побажати, що всі дні приносили тобі лише задоволення та щасливі миті! Щоб твоє життя стало суцільним святом! Ти заслужила довгого та доброго життя! Залиш усі біди та хвороби минулому! До нього не повертайся! На тебе чекають нові приємні сюрпризи долі та подорожі! Бери мене з собою і все буде Окей! Міцно цілу, рідну!

Вітаю з днем народження! Ти неймовірна, вродлива, розумна і просто чудова людина! Бажаю тобі успіхів в усіх твоїх починаннях і проєктах та бажаю тобі жити в щасті та гармонії з собою і світом!

З днем народження, моя люба подруго. Я вітаю тебе з днем народження і бажаю тобі всього найкращого. Нехай усі твої мрії здійснюються.

Мила моя! Вітаю! Я бажаю, щоб кожен твій новий день був чудовим, щоб у ньому було багато яскравих та приємних моментів. Просто радуйся кожну мить свого життя.

Моя ти солоденька! Нехай у твоєму житті ніколи не буде причин для сліз, для прикрощів і тривог. Ніколи не засмучуйся і просто будь щаслива, настільки, на скільки зможеш.

Вітаю тебе, моя люба, з днем народження! Нехай в житті тільки щастить, а доля весело бурлить. Сімейного благополуччя, затишку і нехай найрідніші будуть завжди поруч!

Дівчинко моя люба! Бажаю від усього серця, щоб у твоєму житті було стільки багато радості і щастя, як в океані води. Щоб твої дітки були джерелом натхнення й енергії. А обставини - завжди підкорялися твоїм планам та цілям.

З Днем народження, моя красуне! Будь найщасливішою, бо я обожнюю бачити іскорки в твоїх очах, люблю реготати з тобою, танцювати й дуріти. Все знову буде добре, бо інакше й бути не може! Люблю від Сонця до Землі й назад.

З Днем народження, подруго! Нехай твоя життєва дорога стелиться барвистими квітами, а твої діточки радують своїми успіхами щодня, сімейного благополуччя і божої ласки!

З днем народження тебе, найкраща моя подруго! Це наше спільне свято, бо день, коли ти з'явилася на світ, став початком найкращого часу в моєму житті – періоду знайомства з тобою! Я бажаю тобі здоров'я, успіхів та усіляких благ. Але головне – довголіття, бо дуже хочу, щоб ти була зі мною якнайдовше! Я тебе дуже люблю!

З днем народження, улюблена моя подруго. Ти ж знаєш, що ти дуже дорога для мене людина, ти найкраща моя подруга. Я не шкодую ні на хвилину, що саме ти стала для мене близькою і важливою людиною в моєму житті.

Сьогодні твій день народження, і я хочу тебе привітати з цим. Нехай твої роки не поспішають, не поспішають. Нехай кожен день тягнеться повільно і він буде сповнений чаклунства. Нехай кожен новий день може затьмарити приємними подіями вже пройдений день.

Зірочко моя! Я бажаю тобі, щоб наша з тобою дружба була вічною. Щоб ми завжди могли зустрітися, зателефонувати і просто дізнатися, як один у одного справи. Я бажаю, щоб ця дружба приносила тобі радість.

Так круто мати у житті подругу, з якою завжди можна зустрітися і поговорити по душі! Хочу тобі, моя дорогенька, побажати всього найкращого! Будь завжди щаслива, радісна, цілеспрямована, успішна, щоб тебе цінив і міцно кохав твій принц! Дякую за те, що ти у мене є! З днем народження!

Мила подруго моя, з тобою ми вже багато років дружимо, є нам багато чого приємного згадати. Хочу тобі в твій День народження тільки драйву побажати, дивуй всіх навколо себе і відчувай себе завжди королевою!

Вітаю тебе, моя кішечко! Бажаю тобі жіночого щастя, взаємного бурхливого кохання, щоб красу багатьох країн ти побачила не через чужий об’єктив фотокамери, а на власні очі, і нехай життя завжди балує тебе своїми барвами!

Вітаю тебе моя люба знахідко! Бажаю тобі польотів високих, драйвових моментів, щоб все було цукерково, а сьогоднішній день нехай тобі подарує купу класного настрою і веселого святкування!

Як же ж мені пощастило, що я знайшла таку класну подругу, як ти. Ти робиш кожен день мого життя таким особливим. Бажаю, щоб твій день народження був одним з найбільш особливих днів на світі. Не можу дочекатися, щоб відсвяткувати з тобою! З Днем народження, моя дорогенька подруженько!

Зірко моя найяскравіша!!! Я бажаю тобі яскравого святкового дня, сповненого веселощами, любов’ю та щастям! Продовжуй завжди сяяти і випромінювати радість! Люблю тебе!

Від щирого серця вітаю тебе з Днем народження! Будь здорова та щаслива! І продовжуй нести людям тепло твого серця!

Квіточко моя! З Днем народження! Залишайся завжди такою ж яскравою, грайливою і красивою, як ти є!

Люба моя подруго! Хай всі твої мрії збуваються, щастя, миру, здоров‘я, кохання! Обіймаю, ти неймовірна!

Бажаю тобі такого ж прекрасного Дня народження, як і ти! Мої найкращі вітання!

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