Уряд готує комплексну пенсійну реформу: про що йдеться

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про підготовку Кабміном законопроєктів щодо всеохоплюючої пенсійної реформи. Про це інформує "Судово-юридична газета".

За словами Жолнович, планується реалізувати комплексну реформу до кінця року, яка передбачає осучаснення та вирівнювання пенсій. Особливу увагу приділять підвищенню пенсійного забезпечення для тих, хто вийшов на пенсію давно.

Міністр зазначила, що вже розроблено низку рішень, зокрема щодо виплат пенсій для осіб, які повертаються з окупованих територій. "Ми запровадили спрощений механізм самостійної доплати ЄСВ для тих, хто прагне більшої пенсії. Також вирішено питання зарахування страхового стажу для людей, які повертаються з окупації, де частина їхнього стажу була втрачена", - пояснила Жолнович.

Вас також зацікавить: Одразу у кількох сферах в Україні значно зросла зарплата: подробиці

Окрім того, заплановано системну реформу, яка включає оновлення солідарної системи та впровадження обов'язкової накопичувальної пенсії. "Наша мета - забезпечити кожному можливість отримувати пенсію не менше 60% від попереднього заробітку. Це відповідає рівню розвинених європейських країн", - наголосила міністр.

Жолнович повідомила, що пакет відповідних законів вже підготовлено. Зараз триває узгодження з Мінфіном щодо солідарної системи, яка потребує близько 30 млрд гривень для ефективного старту.

"Як тільки ми знайдемо необхідні ресурси, а я впевнена, що це станеться, ми розпочнемо збільшення пенсій, окрім вже запланованих на цей рік індексацій та інших форм підтримки пенсіонерів", - підсумувала Оксана Жолнович.

Нагадаємо, що роботодавців, які не проведуть індексацію зарплат у 2024 році, очікують штрафи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!