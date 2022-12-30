Святкові привітання та листівки з наступаючим роком Кролика 2023

Прийдешній 2023 рік - рік чорного та Водяного Кролика за східним календарем. Він почнеться 22 січня 2023 року та завершиться 9 лютого 2024 року.

Кролик дуже спокійна, товариська і демократична тварина. Його рік вважається вдалим до укладання шлюбів та нових приємних знайомств.

UAportal вітає вас з прийдешнім роком Кролика - 2023 та зробив для вас підбірку різних милих привітань.

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Бажаємо вам в наступаючому році стати вегетаріанцями і перейти на капусту і зелень, як кролики. І нехай у наступному році у вас завжди буде "зелень"! Нехай наступний рік буде таким же білим і пухнастим, як і його символ - Кролик. Бажаємо вам домашнього тепла, родинного затишку, благополуччя у всьому і виконання найзаповітніших бажань!

Вітаю з Новим Роком Кролика. І я бажаю тобі, щоб рік був продуктивним, успішним, благополучним і різноманітним на всякі справи, дуже щасливим і удачливим, з Новим роком!

З новим роком! Це рік кролика він символ добродушності та спокою, то нехай ваш рік буде такий самий! Хочу побажати, щоб ваші мрії та цілі на цей рік справдилися, ви відкрили для себе нові горизонти та зробили багато нових відкриттів!

З роком Кролика! Нехай він принесе стабільність, матеріальні блага, нові, фінансові проєкти. Бажаю зайнятися справою, заради якої захочеться вставати з радістю щодня.З роком Кролика! З Новим 2023 року! Бажаю, щоб на вашому шляху не було перешкод, брехні та зрад. Нехай буде лише позитив, мир, любов та щастя. Здоров'я, веселощів та яскравих вражень!

Нехай Новий рік Кролика буде вдалим, принесе добробут у дім, здоров'я тобі та твоїм близьким, фінансові успіхи та гармонію у стосунках із оточуючими! Смійся від душі, веселись і радуйся життю!

Нехай Новий рік кролика буде добрим та пухнастим, як і його господар. Бажаю, щоб він подарував вам чудове свято, наповнив життя милими домашніми радощами та виконав усі чудові побажання та мрії!

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Також буде корисним дізнатись, яких речей потрібно позбавитись перед Новим роком. Звільнивши зайве ви зможете привернути увагу.

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