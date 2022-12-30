Праздничные поздравления и открытки с наступающим годом Кролика 2023

Грядущий 2023 год – год черного и водяного кролика по восточному календарю. Он начнется 22 января 2023 и завершится 9 февраля 2024 года.

Кролик очень спокойное, общительное и демократическое животное. Его год считается удачным для заключения браков и новых приятных знакомств.

UAportal поздравляет вас с грядущим годом Кролика - 2023 и сделал для вас подборку разных милых поздравлений.

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Желаем вам в наступающем году стать вегетарианцами и перейти на капусту и зелень как кролики. И пусть в следующем году у вас всегда будет "зелень"! Пусть следующий год будет таким же белым и пушистым, как и его символ – Кролик. Желаем вам домашнего тепла, семейного уюта, благополучия во всем и исполнения самых заветных желаний!

Поздравляю с Новым Годом Кролика. И я желаю тебе, чтобы год был продуктивным, успешным, благополучным и разнообразным на всякие дела, очень счастливым и удачливым, с Новым годом!

С новым годом! Это год кролика он символ добродушия и покоя, так пусть ваш год будет таким же! Хочу пожелать, чтобы ваши мечты и цели в этом году сбылись, вы открыли для себя новые горизонты и сделали много новых открытий!

С годом Кролика! Пусть он принесет стабильность, материальные блага, новейшие, денежные проекты. Желаю заняться делом, ради которого захочется вставать с радостью каждый день. С годом Кролика! С Новым 2023! Желаю, чтобы на вашем пути не было препятствий, лжи и измен. Да будет только позитив, мир, любовь и счастье. Здоровья, веселья и ярких впечатлений!

Пусть Новый год Кролика будет удачным, принесет благополучие в дом, здоровье тебе и твоим близким, финансовые успехи и гармонию в отношениях с окружающими! Смейся от души, веселись и радуйся жизни!

Пусть Новый год кролика будет хорошим и пушистым, как и его владелец. Желаю, чтобы он подарил вам замечательный праздник, наполнил жизнь милыми домашними радостями и исполнил все пожелания и мечты!

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Также будет полезным узнать, каких вещей нужно избавиться перед Новым годом. Уволив лишнее вы сможете привлечь внимание.

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