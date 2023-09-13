Свято Воздвиження 14 вересня: історія, традиції та заборони

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього – свято, яке належить до 12 найважливіших церковних. Воздвиження в Україні святкують 14 вересня.

Це свято – спогад про подію, що сталася далекого 326 року. Саме тоді рівноапостольна цариця Олена знайшла в Єрусалимі Хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос.

За біблійними легендами, в 326 році мати імператора Костянтина Олена вирушила до Єрусалиму на пошуки християнських святинь та знайшла хрест, на якому розіп'яли Ісуса, й печеру, де він був похований.

Розкопки проводилися на Голгофі. Під землею було знайдено три хрести, кілька цвяхів та дошку з написом "Ісус Назорей, Цар Юдейський".

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На честь цієї знахідки імператор Костянтин наказав збудувати в Єрусалимі храм Воскресіння Христового (або – Храм Гробу Господнього). Його будівництво було закінчено у 335 році.

З того часу 14 вересня святкують Воздвиження Хреста Господнього.

Традиції та заборони 14 вересня

Цього дня віряни ходять до церкви. Куплені в церкві свічки хрестили кути в будинку, читаючи "Отче наш". Хрести малювали крейдою на дверях та у кутках.

Саморобні хрести, пов'язані з двох лозин, ставили в загони до худоби. Все тому, що вірили — хрест, встановлений чи намальований цього дня, захистить будинок від негараздів та неприємностей.

Здавна вірили, що куплений на Воздвиження золотий або срібний хрестик, оберігатиме свого власника від негараздів та неприємностей.

Здавна Воздвиження вважалося останнім вісником осені, тому до свята селяни закінчували прибирання в городах і вкривали рослини, щоб ті не замерзли взимку.

Що не можна робити на Воздвиження

Цього дня діє суворий пост, що виключає вживання будь-яких продуктів тваринного походження: м'яса, молока, яєць, вершкового масла.

Всі починання цього дня приречені на провал, тож на них не варто витрачати час.Позичиш комусь гроші на Воздвиження — зазнаєш збитків. Не можна ходити до лісу, аби не зустріти темні сили.

На Воздвиження лісові змії готуються до сплячки й починають ховатися.

Заборонено цього дня сваритися, злитися і лихословити.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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