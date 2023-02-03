Зрада чи смерть? Названо головні страхи всіх знаків зодіаку, які заважають їм жити

Кожна людина має страхи, які можуть заважати жити так, як хочеться. Хоча вони і здаються непомітними, але встановлюють "бар'єри" і стають перешкодою на шляху до досягнення всіх цілей.

За словами астрологів, страхи тісно пов'язані із знаком зодіакального кола. Ось у чому справа!

Овен

Уродженці цього знаку зодіаку найбільше бояться рутини, вони постійно шукають пригод на свою голову і через це потрапляють у неприємності. Їм варто стати уважнішими і змиритися з тим, що життя не завжди тішить яскравими барвами.

Телець

Тельці найбільше бояться злиднів, тому вони багато працюють і завжди відкладають кошти на чорний день. Також паніку у них викликають події, здатні порушити звичний перебіг життя. Уродженці знаку не хочуть почуватися незахищеними.

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Близнюки

Уродженці цього знаку зодіаку прагнуть уникати самотності, залишитися без друзів, бурхливих вечірок та яскравих емоцій – їхній головний страх. Але суть ховається в тому, що вони бояться бути нецікавими іншим людям.

Рак

Раки бояться бути самотніми, і цей страх заважає їм здобути щастя в особистому житті. Уродженці знаку часом і не намагаються будувати стосунки, оскільки не хочуть, щоб їхні почуття відкинули. Вони тримають своє серце на замку і самі від цього страждають.

Лев

Леви, які звикли завжди бути лідерами та багато заробляти, боятися бути скинутими з "олімпу", до якого довго йшли. Уродженці знаку побоюються конкурентів, їм часто здається, що всі довкола налаштовані проти них і готують підлості за спиною.

Діва

Діви бояться поразок у будь-якій сфері, а ще дуже переймаються власним здоров'ям. Найменші ознаки хвороби можуть викликати в них паніку, і це вказує на їхній головний страх – страх смерті.

Терези

Терези бояться, що їх неправильно зрозуміють – уродженці знаку намагаються з усіма підтримувати рівні стосунки, уникаючи конфліктів. Їм здається, що якщо вони прямо говоритимуть те, що думають, то втратять друзів.

Скорпіон

Скорпіони не відкриваються перед іншими людьми, оскільки бояться, що їхніми слабкостями можуть скористатися. Уродженці знаку досить холодні навіть у стосунках з другою половинкою, але в глибині душі вони дуже бояться зради тих, хто їм дорогий.

Стрілець

Стрільці бояться зобов'язань та рутини, вони обожнюють веселощі, пригоди та подорожі. Уродженцям знаку здається, що якщо вони раптом зупиняться на шляху до цілей, то стануть нудними та не зможуть бути у центрі уваги.

Козеріг

Уродженці цього знаку зодіаку дуже акуратні, вони уважні до деталей і все продумують. Найбільше вони бояться, що все піде за планом. Спонтанні рішення – не їх коник, будь-яка несподіванка може надовго вибити Козерогів з колії.

Водолій

Водолії бояться, що їхню свободу обмежать. Це одна з головних причин, чому уродженці знаку не поспішають укладати шлюб. Вони всіляко намагаються відстоювати свої особисті межі, але не вміють стримувати емоцій, що стає на заваді шляху до щастя.

Риби

Риби – дуже тонкі та чуйні натури, вони бояться болю та розчарувань. Іноді уродженці знаку вважають за краще просто сидіти на місці і нікуди не рухатися, щоб не помилитися. Їм важко взяти себе в руки, і найменші труднощі стають непереборною проблемою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.