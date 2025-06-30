Переважно сухо та до 30 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 1 липня

Протягом тижня з 30 червня по 6 липня 2025 року українців чекає різка зміна погодних умов. Українців очікує перехід від помірного тепла на початку до справжньої аномальної спеки ближче до вихідних.

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Про це повідомляє ресурс Meteoprog. У вівторок в основному збережеться суха погода, лише на північному сході можливі слабкі опади. Температурний фон залишатиметься помірним: вночі +9…+16 °С, удень — до +24 °С, на півдні й Закарпатті повітря прогріється до +30 °С. Вітер залишатиметься північно-західним, подекуди поривчастим.

Раніше ми розповідали, що експерт попередив про наслідки аномального потепління для України.

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