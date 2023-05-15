Приваблюють у життя біди! Названо найнебезпечніші числа для всіх знаків зодіаку

Кожен із дванадцяти знаків зодіаку має своє нещасливе число. Воно здатне притягти в життя біди, які торкнуться не лише фінансової сторони, а й стосунків.

Так, людям, народженим під знаком Овна, слід уникати числа, яке в нашому суспільстві вважається найбільш нещасливим – 13, пов'язаного з картою смерті.

Тельцям проблеми принесе число 10, яке символізує зневіру у власних силах та крах планів.

Нещасливе числоБлизнюків – 4, їм не можна жити в будинку чи квартирі з таким номером, інакше лиха переслідуватимуть їх.

Ракам потрібно уникати числа 88, здатного приректи їх на самотність. Якщо ви збираєтеся на побачення, зверніть увагу, щоб таких цифр не було поруч із вами.

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Леви – вроджені лідери, але проблеми їм приносить саме число 1.

Для Дів небезпечним є число 9, що символізує великі страждання.

Терезам обіцяє неприємності число 23. Якщо воно постійно трапляється на очі, бути поганим подіям.

Скорпіонам проблеми принесе число 17, яке символізує незворотні зміни, причому у гірший бік.

Стрільцям слід уникати числа 15, яке може віщувати сварки і бурхливі скандали. Якщо ви збираєтеся на важливу зустріч і хочете виглядати на всі сто, однозначно не беріть нічого, пов'язаного з цим числом.

Козерогам неприємності принесе число 21, яке символізує невдачу і втрачену надію. Краще уникати цього числа, тому що ваші цілі та мрії можуть виявитися недосяжними.

Водоліям варто триматися подалі від числа 45. Воно знищує їх винахідливість, креативність і відлякує успіх.

Дві трійки не принесуть щастя Рибам. Число 33 для уродженців знаку означає втрату надії та відсутність перспектив. Краще не оточувати себе цим числом у повсякденному житті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.