Звичний кухонний предмет швидко забарвить гортензії у приголомшливий блакитний колір: секрети садівників

Рожеві гортензії красиво виглядають в садах, однак найчастіше люди шукають спосіб змінити колір квіток. Садівники стверджують, що це можна легко зробити, використавши поширений кухонний предмет.

Колір квітки гортензії залежить від хімічного складу ґрунту, у якому вона висаджена. Якщо ґрунт має низький pH, квітка гортензії буде блакитною, повідомляє Express.co.uk.

Якщо ґрунт має високий рН, колір квіток гортензії буде рожевим. Знизити рН ґрунту, щоб зробити його більш кислим, можна зробити, додавши органіку.

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Любителі садівництва рекомендують використовувати чайні пакетики. Достатньо помістити пакетики навколо коріння рослини, і квіти гортензії забарвляться у насичений блакитний колір.

Інші садівники радять закопати біля коріння залізні цвяхи та інші металеві вироби, але з іржею. Таким чином гортензія забарвиться у синій колір.

Важливо додати, що не всі квіти гортензії змінюють колір. Це залежить від сорту гортензії. Основними видами гортензій, які можуть змінювати колір, є гортензія великолистна або гортензія пилчаста.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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