Привычный кухонный предмет быстро окрасит гортензии в потрясающий голубой цвет: секреты садоводов

Розовые гортензии красиво смотрятся в садах, однако чаще всего люди ищут способ изменить цвет цветков. Садоводы утверждают, что это можно легко сделать, используя распространенный кухонный предмет.

Цвет цветка гортензии зависит от химического состава почвы, в которой она высажена. Если почва имеет низкий pH, цветок гортензии будет голубой, сообщает Express.co.uk.

Если у почвы высокий рН, цвет цветков гортензии будет розовым. Снизить рН почвы, чтобы сделать ее более кислой, можно сделать, добавив органику.

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Любители садоводства рекомендуют использовать чайные пакетики. Достаточно поместить пакетики вокруг корней растения и цветы гортензии окрасятся в насыщенный голубой цвет.

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Другие садоводы советуют зарыть у корней железные гвозди и другие металлические изделия, но с ржавчиной. Таким образом, гортензия окрасится в синий цвет.

Важно добавить, что не все цветы гортензии изменяют цвет. Это зависит от сорта гортензии. Основными видами гортензий, которые могут изменять цвет, являются гортензия крупнолистная или пилчатая гортензия.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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