Програмістка назвала лайфхак, про який має знати кожен, хто користується комп'ютером на Windows

Програмістка з корпорації Microsoft, Джен Джентльман, розкрила корисний трюк для користувачів операційної системи Windows. Цей трюк дозволяє спростити роботу за комп'ютером і потребує натискання всього лише одної комбінації клавіш.

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Про це повідомляє itechua.com. Для того, щоб швидко відстежувати та керувати програмами, які впливають на завантаження вашого комп'ютера, Джен Джентльман рекомендує використовувати гарячу клавішу "Диспетчер завдань" в поєднанні з клавішею Ctrl.

Достатньо просто натиснути клавішу Ctrl, і процеси, які впливають на ресурси вашого комп'ютера, залишаться на своїх місцях, не переміщаючись вгору чи вниз у списку. Цей трюк дозволяє вам легко виявити найбільш ресурсозатратні процеси та, при необхідності, зупиняти їх.

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Хоча існує і більш довгий метод через меню "Диспетчер завдань", де ви можете перейти у розділ "Вид" → "Швидкість оновлення" та вибрати опцію "Зупинено", використання гарячої клавіші дозволяє здійснювати ці дії миттєво. Також слід відзначити, що ви можете впорядковувати процеси в алфавітному порядку, але це може зробити пошук найбільш ресурсозатратних процесів менш зручним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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