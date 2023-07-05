'Мандрівник у часі' стверджує, що знає, коли і хто почне Третю світову війну

Тіктокер заявив, що він "мандрівник у часі з 2671 року" і каже, що точно знає, коли і як почнеться Третя світова війна. За словами Іно Аларіка, відомого під ніком "radianttimetraveller", війна станеться між рф та НАТО

Його акаунт на TikTok має понад 26 000 підписників. "Мандрівник у часі" переконує, що до Третьої світової війни залишилося всього два роки.

У відео, яке набрало понад 22 тисячі переглядів, Іно написав: "Хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки?". За його словами ним стане республіканець Рон ДеСантіс.

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Відео дня

"Чи буде Третя світова війна, якщо так, то коли вона почнеться? Так, буде, вона почнеться наприкінці 2025 року через напад росії на країну НАТО", – додав "мандрівник".

Він також заявив, що інопланетяни вже висадилися на Землі, плануючи забрати назад те, що їм належить.

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