Путін може раптово оголосити про припинення війни: астролог назвав терміни та здивував прогнозом

Президент Росії Володимир Путін може раптово для всіх у лютому 2023 року оголосити про припинення війни проти України. Це пов'язано з тим, що ЗСУ отримують потужну підтримку від Заходу, і Кремль не має шансів на успіх на полі бою.

Про це "Главреду" заявив астролог Влад Росс. За його словами, у лютому Марс перебуватиме у Близнюках, що вплине на події в Україні та ситуацію з військовою технікою.

"Близнюки - це знак Повітря, тому це також може говорити про те, що нашій країні буде поставлено винищувачі F-16. Плюс Меркурій у Водолії, тобто два знаки повітряної стихії, тому постачання літаків Україні прямо напрошуються", – наголосив він.

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Росс додав, що в лютому можлива велика кількість переговорів та угод. Він зазначив, що заява Путіна виявиться несподіванкою для всіх.

"Путін у лютому раптом може сказати, що виконані всі цілі "СВО", і ухвалити рішення про закінчення війни. Він – боягуз, і він чудово знає, що як тільки Україна почне отримувати літаки, Росія програє війну. Але якщо ж він абсолютно божевільний, то в лютому вкотре почне наступати на Україну", – наголосив астролог.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.