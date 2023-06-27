П‘ять фатальних помилок на городі, які можуть знищити ваш врожай

Ніхто не ідеальний, кожен городник робить помилки та вчиться на них. Але деякі помилки виявляються настільки серйозними, що можуть коштувати вам врожаю. Ми назвемо 5 найбільш поширених.

Не дотримання сівозміни

Це найбільша помилка. Не варто щороку вирощувати одній те саме та одному й тому самому місці. Від цього грунт швидко виснажується, а наступний врожай отримає від попередників хвороби та шкідників.

Неправильно розраховані розміри рослин

Розраховуйте, скільки місця на ділянці займе рослина, коли виросте, адже неправильно розрахована відстань призводить до того, що дорослі дерева доведеться пересаджувати, бо їм не вистачає місця.

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Неправильне місце для посадки

Різні культури полюблять різні погодні умови: сонячне або затінене місце. Враховуйте це перед посадкою.

Купівля екзотичних рослин

Якщо ви не досвідчений городник, не купляйте нетипові для нашого клімату рослини. Вони вимагають постійного та ретельного догляду і можуть швидко загинути.

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Відсутність штучного освітлення

Враховуючи, що половина року в Україні не надто сонячна – встановіть на городі додаткове освітлення.

Нехтування осіннім перекопуванням

Багато хто нехтує цим правилом і дарма. Зібравши врожай, перекопайте землю, адже у верхніх нарах ґрунту залишаються зимувати личинки шкідників і насіння бур'янів. Вони не вимерзнуть, адже добре пристосовані до морозів.

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