П'ятидесятниця 2023: найкращі привітання до Трійці у картинках й прозі

У християнському календарі Трійця, також відома як П'ятидесятниця, є одним з найважливіших християнських свят. Воно святкується на 50-й день після Великодня і відзначається в пам'ять з'явлення Святого Духа апостолам.

Трійця є святом, коли християни відзначають дар Святого Духа, який спускається на вірних. В цей день віряни також згадують про створення Церкви і поширення Христової віри серед народів.

Святкування Трійці включають особливі богослужіння в церквах, молитви до Святого Духа. Багато християн також використовують цей час для родинних зібрань, благословення дому, пікніків та спільного святкування.

Загалом, Трійця є часом радості, спільноти та вшанування Святого Духа в християнському світі.

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Цього прекрасного світлого дня привітайте свої рідних, близьких та знайомих зі святом гарними листівками та надішліть вітання у прозі:

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Прийміть мої щирі вітання з Трійцею! Міцного здоров'я та щастя у ваш будинок, посмішок та виконання бажань! Нехай все буде добре!

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Сердечно вітаю із Трійцею! Миру та добра! Хай береже вас Господь! Нехай це свято сповнить ваше серце щирою радістю, якої вистачить на цілий рік!

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Вітаю зі світлим святом Святої Трійці! Як чудово, що у цей день завжди тепло – і за вікном, і у душі. Щиро бажаю зберегти це почуття на весь рік!

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Від щирого серця поспішаю привітати з Пресвятою Трійцею! Нехай усі ваші бажання будуть почуті, а сили небесні завжди заохочують вас і вашу родину!

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Від щирого серця вітаю з прекрасним святом Трійці! Бажаю тобі всього, чого ти сам собі бажаєш. А ще – того, про що навіть не можеш уявити! Удача нехай супроводжує тобі у всіх справах!

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Хочу привітати кожного правовірного християнина зі Святою Трійцею. Нехай ваші помисли будуть чистими, а ваші вчинки – добрими та продуманими. Хочу побажати благополуччя, домашнього затишку та сімейного тепла.

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Це свято для всіх віруючих. Тому саме сьогодні слід починати всі добрі справи, допомогу нужденним та співчуття до слабких. Бажаю вам, щоб кожен добрий вчинок не тільки наповнював вашу душу світлом, а й приносив вам успіх, удачу та благополуччя.

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Вітаю вас із Трійцею. Нехай цей день оберігає вас від усіх негараздів, невдач та побутових проблем. Бажаю вашому будинку благополуччя, здоров'я вашим рідним та успіху у роботі.

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У світле свято Трійці бажаю вам благополуччя, терпіння, доброти та здоров'я всім вашим рідним. Нехай вас оточують тільки добрі, вірні та щирі друзі, а ваша сім'я цінуватиме все, що ви для них робите.

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Хочу привітати вас із цим світлим весняним святом. Нехай віра і доброта керує вашим життям, а вміння вірити в чудеса зробить життя дивовижним.

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Доброта та радість вселяється сьогодні в душу православної людини. Адже Трійця те свято, на яке чекає кожен. Нехай серце наповниться відчуттям щастя, яке ще довго не покине вас.

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Вітаю з Трійцею – святом віри та доброти. Якщо у вашій душі буде віра, а серце завжди наповнюється добротою та співчуттям, то кожна мить життя буде щасливою та радісною.

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