Рідкісна смертельна атака грізлі на чорного ведмедя потрапила на відео

У Канаді місцеві мешканці стали свідками рідкісного випадку – ведмідь грізлі атакував чорного ведмедя та розшматував його.

Свідком цього інциденту стала Сьюзан Гріффіт із Доусон-Крік. Вона зняла це на відео та виклала моторошні кадри у Facebook. "Це однозначно одна з найбожевільніших речей, які ми бачили по дорозі додому", — написала вона.

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На кадрах, опублікованих Сьюзан Гріффіт, видно, як ведмідь грізлі кусає чорного ведмедя за голову, спину та горло та тягне тушу на пагорб. З відео неясно, чи грізлі вбив чорного ведмедя, чи він уже був мертвий, коли грізлі знайшов його.

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Як повідомляє Live Science, у канадських Скелястих горах, які розташовані між Альбертою та Британською Колумбією, мешкають як чорні ведмеді, так і ведмеді грізлі.

Грізлі вважають найкращими хижаками, але вони також їдять усе, що знайдуть, включаючи інших ведмедів і представників свого виду. Відомо, що вони вбивають і їдять чорних ведмедів у районах, де обидва види збігаються.

Еколог з Геологічної служби США та керівник міжвідомчої групи з вивчення грізлі Френк Манен зауважив, що існує небагато оцінок щодо того, як часто грізлі та чорні ведмеді взаємодіють.

"Ведмеді грізлі є грізними хижаками і іноді переслідують велику здобич, таку як лосі та іноді навіть бізони, а іноді це включає такі види, як американські чорні ведмеді", — пояснив він Live Science.

Що атаки на чорного ведмедя, вчений припускає, що грізлі атакував його перед зимовою сплячкою, аби у період гіперфагії (надзвичайного голоду) запастися жиром.

Нагадаємо, в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва.

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