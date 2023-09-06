Редкая смертельная атака гризли на черного медведя попала на видео

В Канаде местные жители стали свидетелями редкого случая – медведь гризли атаковал черного медведя и растерзал его.

Свидетелем этого инцидента стала Сьюзан Гриффит из Доусон-Крик. Она сняла это на видео и выложила жуткие кадры в Facebook. "Это однозначно одна из самых безумных вещей, которые мы видели по дороге домой", — написала она.

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На кадрах, опубликованных Сьюзан Гриффит, видно, как медведь гризли кусает черного медведя за голову, спину и горло и тянет тушу на холм. Из видео неясно, убил ли гризли черного медведя, или он уже был мертв, когда гризли нашел его.

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Как сообщает Live Science, в канадских Скалистых горах, расположенных между Альбертой и Британской Колумбией, обитают как черные медведи, так и медведи гризли.

Гризли считают лучшими хищниками, но они также едят все, что найдут, включая других медведей и представителей своего вида. Известно, что они убивают и едят черных медведей в районах, где оба вида совпадают.

Эколог из Геологической службы США и руководитель межведомственной группы по изучению гризли Фрэнк Манен отметил, что существует немного оценок того, как часто гризли и черные медведи взаимодействуют.

"Медведи гризли являются грозными хищниками и иногда преследуют большую добычу, такую как лоси и иногда даже бизоны, а иногда это включает такие виды, как американские черные медведи", - пояснил он Live Science.

Что атаки на черного медведя, ученый предполагает, что гризли атаковал его перед зимней спячкой, чтобы в период гиперфагии (чрезвычайного голода) запастись жиром.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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