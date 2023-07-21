Рецепт маринованого агрусу без цукру на зиму

З маринованого агрусу можна приготувати багато смачних страв: від напоїв до пирогів і соусів.

Інгредієнти:

– Аґрус – 500 г

– Вода – 170 мл

Читайте також: Простий та смачний рецепт для консервації: як зробити традиційні мариновані огірки по-польськи на зиму

Спосіб приготування:

1. Переберіть та помийте агрус, зріжте зав’язі та плодоніжки та наколіть ягоди голкою.

2. Пересипте агрус у друшляк, накрийте кришкою, щоб не виринув, та опустіть в гарячу воду (85-90 °C) на 3-5 хвилин. Пропорції агрусу до води –1:4.

Відео дня

3. Агрус вийміть з окропу і відразу опустіть у холодну воду на 3 хвилини.

4. Візьміть підготовлені банки та щільно укладіть аґрус в них. Накрийте кришками й стерилізуйте. Півлітрові банки кип’ятіть впродовж 8-9 хвилин, літрові — 10-12 хвилин. Банки вийміть, закрутіть, переверніть та залиште остигати.

Радимо також звернути увагу на рецепт засолених на зиму огірків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!